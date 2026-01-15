Furgone si ribalta a Toirano, sversamenti di liquidi sulla carreggiata

Incidente stradale questa mattina a Toirano, nel savonese, dove un furgone si è ribaltato nei pressi della località Marici.

E' accaduto intorno alle ore 8: per cause ancora da accertare, il mezzo si è capottato su un fianco. Sul posto il personale del 118 che ha preso in cura il conducente, ferito in modo non grave, mentre i vigili del fuoco si sono occupati del mezzo.

L’incidente ha comportato lo sversamento di liquidi dalla sede stradale. Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e la squadra del comando di Savona con autogru, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo.

Sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico.