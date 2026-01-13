Rapina sull'autobus, la polizia locale seda una rissa tra 20 persone

Nell'ambito dell'operazione "Sicurezza in movimento", lo scorso , la polizia locale ha sedato una rissa scoppiata sulla linea 18/ all'altezza di via Cantore nella quale sono rimaste coinvolte 20 persone.

Da una rapina è scoppiata la rissa

Ad eccezione di due feriti – che hanno ricevuto le cure mediche del caso e sono stati accompagnati in ospedale – i restanti partecipanti alla rissa sono riusciti a darsi alla fuga. I feriti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per la colluttazione. I testimoni sono stati ascoltati e sono in corso le attività di indagine per identificare gli altri soggetti coinvolti: da quanto appreso dagli agenti la rissa sarebbe scoppiata a seguito di una rapina da parte di persone ancora ignote.

Il progetto "Sicurezza in movimento"

"Il progetto "Sicurezza in movimento" – spiega l'assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – sta dando buoni frutti, garantendo maggiore sicurezza, anche percepita, a bordo dei nostri autobus di linea. In questi mesi stiamo cercando di coprire quante più linee possibile, tenendo conto dei percorsi e delle fermate che sono stati segnalati come più critici dagli utenti. Vogliamo che chi usufruisce del trasporto pubblico – autisti compresi – possano viaggiare in sicurezza".

“Sicurezza in movimento” garantisce un presidio quotidiano sul trasporto pubblico locale attraverso controlli mirati a bordo dei mezzi, soprattutto nei punti più sensibili della città, dal centro alle periferie. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 il progetto della Polizia locale genovese “Sicurezza in movimento” ha portato a un totale di 1 arresto e di 6 denunce (ubriachezza molesta, violazione in materia di stupefacenti, rissa).

I dati degli ultimi due mesi

Solo negli ultimi due mesi, infatti, sono stati presidiati 287 bus su 70 linee, con verifiche sia ai capolinea che alle fermate, coinvolgendo anche le fermate della metropolitana ritenute più a esposte a rischio degrado, in ottica di rafforzare la prevenzione, la deterrenza e la sicurezza percepita.