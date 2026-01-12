Esce dalla rianimazione il bambino di 12 anni investito da un'ambulanza a Genova

Sono in via di miglioramento le condizioni del bambino di 12 anni che a inizio dicembre è stato investito da un'ambulanza in via Archimede, a Genova. Il giovane era stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Gaslini, in terapia intensiva. Il bambino è ufficialmente fuori pericolo ed è infatti stato trasferito in fisiatria, dove ha ricevuto la visita dei suoi compagni di squadra di calcio, che ha poi diffuso le foto sui social (non pubblicheremo il nome della squadra per tutelare la privacy del bambino).

L'investimento il 9 dicembre prima di entrare a scuola

Secondo le prime ricostruzioni, quella mattina il bambino è stato colpito mentre attraversava la strada nei pressi dell'istituto scolastico in cui sarebbe dovuto entrare pochi minuti dopo, riportando un trauma cranico inizialmente considerato gravissimo. L'ambulanza che lo ha travolto, appartenente a un servizio di pubblica assistenza di San Fruttuoso, era in transito in quel momento, in emergenza con sirene e luci attivate e trasportava una paziente anziana in codice giallo. Le autorità hanno prontamente avviato indagini, sequestrando il mezzo e acquisendo testimonianze da parte di passanti.

L’autista, ora iscritto nel registro degli indagati, è accusato di aver violato norme del Codice della Strada relative alla prudenza in aree urbane ad alto traffico pedonale. La Procura di Genova ha disposto perizie tecniche sul GPS e sui sistemi di bordo per verificare la dinamica esatta.