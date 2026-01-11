Cronaca

Lutto nel mondo della cultura ligure, è morto a Moneglia il saggista Mario Dentone

di a.p.

Lutto nel mondo della cultura per la morte di Mario Dentone, 78 anni, saggista e autore di decine di pubblicazioni. Ultima sua fatica letteraria "La moglie del capitano" presentato in molte località del Tigullio dove ha espresso tutta la potenza della sua saggistica legata all' ambiente marino.
    

Mario Dentone è morto improvvisamente per strada, a Moneglia, mentre effettuata la passeggiata mattutina. A nulla sono serviti gli interventi dei sanitari del 118 e dei volontari della Croce azzurra di Moneglia.

