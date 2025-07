Precipita da un muraglione a San Teodoro, giovane al pronto soccorso

Paura nella notte nel quartiere di San Teodoro a Genova dove un giovane è precipitato da un muraglione in via Rigola. Una caduta di diversi metri avvenuta per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorso e l'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco che, con tecniche specifiche, si sono calati per l'alta parete fino a raggiungere il ragazzo, di 22 anni. Stabilizzato e riportato sul piano strada, è stato consegnato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

