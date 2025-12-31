Vento forte, cadono calcinacci a Prè: chiusa al traffico piazza della Commenda

Commenda di Pre', foto d'archivio

Il vento forte della serata del 30 dicembre non ha risparmiato alcuni interventi da parte di Vigili del Fuoco e Polizia locale: poco prima delle 23, gli agenti sono stati chiamati a intervenire a causa della caduta di calcinacci dalla chiesa du san Giovanni di Pré in piazza della Commenda: nessun ferito, ma per mettere l'area in sicurezza è stato necessario chiudere un tratto della via.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di verificare quanto accaduto e controllare lo stato delle coperture della chiesa. Gli agenti della polizia locale hanno poi chiuso al traffico dei veicoli e pedonale la parte iniziale di piazza della Commendae le vie limitrofe.



Il vento nella serata di martedì era particolarmente forte: nella vicina stazione Arpal del Porto Antico, alle 22 circa di sera, sono state registrate raffiche fino a 69 chilometri orari.