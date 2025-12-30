Rifiuti abbandonati per strada, colpevole 'beccato' grazie al contenuto del sacco

Multe salate dalla polizia locale in Val Bisagno per due casi di rifiuti abbandonati per strada.

Nel primo caso, gli agenti hanno scoperto che un cittadino aveva abbandonato tre sacchi di grandi dimensioni vicino ai cassonetti dell'immondizia, in via Geirato, a Molassana. Aprendo i sacchetti e ispezionandone il contenuto, gli operatori sono riusciti a risalire al trasgressore: si trattava di un dipendente di una ditta di pulizie, in servizio presso un’azienda di produzione e distribuzione di cartucce e polvere da sparo.

Il secondo episodio invece è avvenuto a Struppa, in via Trossarelli: questa volta, il colpevole è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza: il soggetto aveva abbandonato un sacco pieno di carta fuori dai cassonetti

Multe salate

Nel caso di via Geirato, il trasgressore ha ricevuto una multa che in questi casi prevede un sanzione pecuniaria tra i 1000 e i 3000 euro.

«Ringrazio i nostri agenti per la loro preziosa attività al servizio della cittadinanza e a salvaguardia della legalità, del decoro urbano e della qualità della vita – le parole dell’assessora alla Polizia Locale ed alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – L’abbandono illecito di rifiuti è una condotta illecita su cui come Amministrazione stiamo lavorando tantissimo, come dimostrano le circa 1.000 sanzioni amministrative in materia elevate nel 2025 dalla Polizia Locale, per contrastare i comportamenti incivili e promuovere, tra le persone, una cultura del rispetto delle regole e di tutela dell’ambiente».