Auto incendiata a Voltri: Vigili del Fuoco spengono il rogo

Intervento dei Vigili del Fuoco di Genova, partiti dalla sede di Multedo, per spegnere una auto incendiata a Voltri. E' successo nel pomeriggio del 26 dicembre: l'auto, che non aveva passeggeri a bordo, era parcheggiata in via Don Giovanni Verità a Voltri. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme erano localizzate sulla parte posteriore del veicolo. Grazie al pronto intervento dei pompieri il rogo è stato presto domato e non ha coinvolto altri mezzi vicini. Sul posto anche la polizia locale.
