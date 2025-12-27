Partorisce in casa a Rivarolo, la dottoressa del 118 guida i genitori al telefono

Immagine d'archivio

Un parto in casa guidato dalla dottoressa del 118 apre questo sabato 27 dicembre: è nato un bimbo e sta bene e ora viene trasportato all'ospedale per i dovuti controlli. Quando è arrivata la chiamata al numero unico dell'emergenza questa mattina erano da poco passate le sette.

Non c'era tempo per il trasporto

Il papà, date le prime indicazioni ai sanitari, ha capito che non c'era tempo per l'arrivo di un'ambulanza e così si è affidato alla guida della dottoressa Paola Cordone, che con calma e professionalità ha aiutato la mamma - con l'ausilio del papà - a partorire il suo bimbo.

Ora il viaggio verso l'ospedale

Il bimbo è nato verso le 7.30 circa: le sue condizioni di salute sono buone, così come quelle della mamma, una donna di 30 anni, mentre sul posto - l'abitazione di via Adamello nel quartiere genovese di Rivarolo - sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa Rivarolese e l'automedica Golf 2 partita da Bolzaneto. Alla dottoressa Cordone i complimenti per il lavoro fatto, ai genitori gli auguri da parte della redazione di Primocanale.