Guasto alla linea elettrica, treni sospesi o rallentati tra Milano e Genova

Problemi sulla linea ferroviaria Milano-Genova a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione, inizialmente sospesa tra Voghera e Tortona, è ora rallentata, con ripercussioni su diversi convogli Intercity e Regionali .Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni possono accumulare ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Tra i convogli più colpiti, l'Intercity 641 Milano Centrale-Ventimiglia (partenza ore 15:10), che registra un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti.
Variazioni significative per alcuni Intercity
- L'IC 674 Livorno Centrale-Milano Centrale (partenza da Livorno alle 13:21, arrivo previsto a Milano alle 17:58) termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri diretti oltre possono proseguire con l'IC 635 Ventimiglia-Milano Centrale (partenza da Ventimiglia alle 15:10), che effettua fermata straordinaria a Tortona.
- L'IC 673 Milano Centrale-Livorno Centrale (partenza da Milano alle 16:05) ha origine oggi da Genova Piazza Principe. Per i viaggiatori in partenza da Milano Centrale, Rogoredo, Pavia e Voghera:
- Diretti a Genova Piazza Principe: alternativa con l'IC 675 Milano Centrale-Ventimiglia (partenza alle 17:05).
- Diretti a Genova Brignole e stazioni successive (Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso, La Spezia Centrale, Carrara, Massa Centro, Viareggio, Pisa Centrale e Livorno Centrale): possibile utilizzare l'IC 679 Milano Centrale-Livorno Centrale (partenza alle 18:05), con fermata aggiuntiva a Carrara.
IL COMMENTO
Prima del cantiere "uno", prima del tunnel. Qualche domanda da non evadere
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi