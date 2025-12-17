Cronaca

Torna alla homepage

Guasto alla linea elettrica, treni sospesi o rallentati tra Milano e Genova

Disagi per chi viaggia tra Genova e Milano e viceversa
1 minuto e 18 secondi di lettura
di a.d.
Problemi sulla linea ferroviaria Milano-Genova a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione, inizialmente sospesa tra Voghera e Tortona, è ora rallentata, con ripercussioni su diversi convogli Intercity e Regionali .Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni possono accumulare ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Tra i convogli più colpiti, l'Intercity 641 Milano Centrale-Ventimiglia (partenza ore 15:10), che registra un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti.

Variazioni significative per alcuni Intercity

  • L'IC 674 Livorno Centrale-Milano Centrale (partenza da Livorno alle 13:21, arrivo previsto a Milano alle 17:58) termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri diretti oltre possono proseguire con l'IC 635 Ventimiglia-Milano Centrale (partenza da Ventimiglia alle 15:10), che effettua fermata straordinaria a Tortona.
  • L'IC 673 Milano Centrale-Livorno Centrale (partenza da Milano alle 16:05) ha origine oggi da Genova Piazza Principe. Per i viaggiatori in partenza da Milano Centrale, Rogoredo, Pavia e Voghera:
    • Diretti a Genova Piazza Principe: alternativa con l'IC 675 Milano Centrale-Ventimiglia (partenza alle 17:05).
    • Diretti a Genova Brignole e stazioni successive (Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso, La Spezia Centrale, Carrara, Massa Centro, Viareggio, Pisa Centrale e Livorno Centrale): possibile utilizzare l'IC 679 Milano Centrale-Livorno Centrale (partenza alle 18:05), con fermata aggiuntiva a Carrara.
L'aggiornamento delle ore 16:45 conferma il rallentamento della circolazione nella tratta interessata. Trenitalia invita i passeggeri a monitorare l'andamento del proprio treno attraverso l'app o il servizio "Cerca Treno" sul sito ufficiale, per verificare eventuali soluzioni alternative dalla stazione di partenza.Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause esatte del guasto, ma i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la normalità. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS