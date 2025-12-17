Guasto alla linea elettrica, treni sospesi o rallentati tra Milano e Genova

Problemi sulla linea ferroviaria Milano-Genova a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione, inizialmente sospesa tra Voghera e Tortona, è ora rallentata, con ripercussioni su diversi convogli Intercity e Regionali . Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni possono accumulare ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Tra i convogli più colpiti, l'Intercity 641 Milano Centrale-Ventimiglia (partenza ore 15:10), che registra un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti.

