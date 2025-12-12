Tafferugli a Chiavari prima del derby Entella-Sampdoria, sette tifosi denunciati

Sono stati denunciati sette tifosi di età compresa tra i 18 e i 57 anni per reati di danneggiamento aggravato e rissa.

Le indagini scattate dopo la rissa dentro e fuori dal bar

L’attività investigativa si è sviluppata dopo i fatti accaduti in occasione dell’incontro calcistico Virtus Entella – Sampdoria, disputato la sera dello scorso 17 ottobre a Chiavari.

Nel pre partita, durante le fasi di afflusso dei tifosi ai settori, un gruppo di tifosi sampdoriani è entrato all’interno di un bar, tradizionalmentre ritrovo dei tifosi di casa, in cui erano già presenti alcuni sostenitori dell’Entella. Immediatamente, da ambe le parti, sono nate provocazioni verbali degenerate in calci, pugni e spintoni. Prima all'interno del locale e successivamente all’esterno, dove sono stati anche danneggiati gli arredi del dehor.

Sette denunciati per danneggiamento e rissa

A conclusione delle indagini, immediatamente avviate dalla Digos e dal Commissariato di Chiavari, con il concorso della Polizia Scientifica, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i 7 tifosi, 3 della Sampdoria e 4 del Virtus Entella, per i reati di danneggiamento e rissa.

Nei confronti dei predetti, il Questore di Genova, a seguito della conseguente attività istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, di cui 3 della durata di 1 anno, 3 di 2 anni e uno di 5 anni con obbligo di presentazione alla P.G.