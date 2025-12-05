Cronaca

Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo di 40 metri a Davagna

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia da terra con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, sia via cielo con l'elicottero Drago
di Au. B.

Grave incidente nella mattinata di ieri, giovedì 4 dicembre, a Davagna, dove un'auto è uscita di strada precipitando in un burrone per 40 metri circa.

L'auto è precipitata in un dirupo di 40 metri 

A bordo due persone, che hanno finito la loro corsa in fondo al dirupo, nell'auto ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia da terra con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, sia via cielo con l'elicottero Drago.

I soccorsi 

È stato proprio l'elicottero a vericellare a terra gli elisoccorritori e il personale medico che, dopo le manovre dei pompieri per estrarre gli occupanti, li hanno soccorsi e stabilizzati. A quel punto, entrambe sono state condotte sulla strada utilizzando tecniche di derivazione alpinistica gestite dalla squadra di terra. Tutti e due gli occupanti sono stati portati al pronto soccorso, uno in codice rosso e uno in codice giallo.

