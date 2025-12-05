Vermi nella pasta in cinque scuole genovesi, scatta la multa e le indagini della Asl

Dopo il pane con le formiche un nuovo caso di insetti nei pranzi serviti ai bambini a scuola. Questa volta è successo in cinque primarie di Genova, dove alunni e maestre hanno subito notato dei piccoli vermetti nella pasta all'olio servita in mensa. L'allarme è scattato subito, tanto che il Comune di Genova ha già messo in moto tutte le azioni necessarie a effettuare controlli coinvolgendo la Asl.

Le scuole coinvolte e le azioni del Comune di Genova

Le scuole coinvolte nello spiacevole episodio sono state il Fermi dell'Istituto comprensivo di Quinto/Nervi, la Vernazza dell'Istituto comprensivo di Sturla, la primaria Sacro Cuore dell'Ic Quarto, la prima Brignole Sale dell'Ic Albaro e la primaria Govi dell'Ic Sturla.

Dal Comune è stato subito emesso un rapporto di non conformità con una prima penale di 5mila euro, la più alta per il rinvenimento di corpi estranei che possono nuocere alla salute. Come da prassi, l'azienda di ristorazione ha fornito marca, lotto e scadenza delle mezze penne e ha riconosciuto alle famiglie il rimborso del pasto. Intanto, l'amministrazione ha richiesto che il lotto di pasta venisse messo da parte (per eventuali accertamenti), ha ordinato all'azienda di verificare l'eventuale giacenza del prodotto nelle scuole con cucina interna e in tutte le aree di stoccaggio, così da evitare - nel caso in cui venisse trovato - l'utilizzo e smaltirlo. Oggi, i bambini mangeranno riso al posto della pasta contaminata.

Le formiche nel pane della scuola a Sant'Olcese

Il caso riporta l'attenzione su quello avvenuto a Sant'Olcese nelle scorse settimane. Dopo una prima protesta i genitori degli alunni che frequentano la scuola elementare Matteotti di Manesseno, frazione di Sant'Olcese, avevano infatti lanciato un nuovo grido di allarme dopo che nel pane che viene dato da mangiare ai bambini sarebbe stata trovata una formica. Il primo episodio risale al 14 ottobre, quando nella scuola primaria Giacomo Matteotti era stata segnalata la presenza di un verme in un piatto servito nella mensa. Notizia che aveva subito portato a segnalazioni formali e richieste di chiarimenti al gestore del servizio, il centro cottura di via Fratelli Cervi, e agli enti di controllo. Circa due settimane dopo, si è verificato un secondo episodio. Poi, a distanza di appena venti giorni dall'ultima denuncia, si è verificata una terza grave anomalia: delle formiche sarebbero state trovate nel pane distribuito ai bambini durante il pranzo.