Meteo, ancora un giorno di nuvole poi torna il sole

VENERDI': la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI