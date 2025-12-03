Manifestazioni ex Ilva, la contro-protesta di Cornigliano: anche i cittadini domani in piazza

Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Una protesta che ha paralizzato il traffico genovese in più occasioni mettendo in grave difficoltà chi si doveva spostare per la città.

Cittadini in strada per la contro-protesta

E mentre nella giornata di domani, giovedì 4 dicembre, sindacati e operai torneranno in strada per un nuovo corteo fino alla Prefettura, un'altra parte della cittadinanza è pronta a ribellarsi: in queste ore sta infatti circolando sui social un volantino che chiama a raccolta i residenti di Cornigliano, per protestare contro le manifestazioni di questi giorni.

L'appuntamento è per giovedì 4 dicembre alle ore 16 in piazza Massena "per dire BASTA ai gravi problemi che i manifestanti dell'ex ILVA stanno creando a Cornigliano e a tutta Genova. I genovesi non sono responsabili dei vostri problemi ma a causa vostra stanno pagando duramente le conseguenze delle vostre azioni. A farne le spese non sono i responsabili del vostro malcontento ma gli ammalati gravi, soprattutto gli oncologici, i bambini, gli anziani, gli esercizi, tanti perderanno il posto di lavoro a causa vostra perché impedite alla gente di recarsi al lavoro. Chiediamo al Prefetto di intervenire e di fermare subito questo scempio"