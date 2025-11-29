Gli chiede di abbassare la voce, lui le sferra un pugno in faccia: violenza su autobus a Sampierdarena

Paura e violenza a bordo di un autobus a Genova, nella mattinata di ieri una donna che viaggiava sul mezzo è stata colpita con un pugno da un altro passeggero.

E' successo presso la fermata del bus di via Pacinotti, da cui era arrivata la segnalazione alla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente sono intervenuti sul posto per un'aggressione ai danni di una passeggera, a seguito della quale era stato necessario interrompere la corsa e richiedere l’intervento di personale medico.

Aggredita per aver chiesto di abbassare la voce

Raccolta alcune testimonianze, la polizia ha appreso che la donna aveva chiesto all'uomo, che viaggiava sullo stesso mezzo, di abbassare il tono della voce. Quest'ultimo ha reagito sferrando un pugno al volto della donna, provocandole ferite all’occhio e allo zigomo, per poi scendere dal mezzo e allontanarsi.

Immediatamente sono scattate le ricerche: l'uomo, di 31 anni, è stato ritrovato poco lontano ed è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo la posizione è ora al vaglio dell'Ufficio Immigrazione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi del caso. Resta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.