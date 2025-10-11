Cameriera di bordo violentata sulla nave da crociera: denunciato l'aggressore

Il collega si sarebbe intrufolato nella cabina della donna, una cameriera di bordo

Un uomo si è introdotto nella cabina di una donna, una giovane dipendente di bordo di una nave da crociera, palpandola nelle parti intime. Per poi scappare al risveglio della donna che ha subito cercato di difendersi e sparire forse in un'altra cabina nello stesso ponte della nave. E' successo giovedì scorso a bordo di Costa Favolosa, nave di Costa Crociere, come la stessa azienda ha confermato.

La vittima accompagnata in ospedale

L'uomo si sarebbe intrufolato nel pieno della notte in una delle cabine dedicate al personale di bordo utilizzando una carta magnetica per aprire la porta. Da lì, la violenza nei suoi confronti. La vittima è stata accompagnata all'ospedale Galliera di Genova Carignano, dove ha seguito il percorso rosa dedicato alle donne vittime di violenza. Oltre alle cure sanitarie dell'ospedale, è stata seguita dal care team aziendale. La donna che ha subito la violenza nella sua cabina, una cameriera di bordo, ha sporto regolare denuncia alle autorità giudiziarie nei confronti dell'uomo, anch'esso un dipendente della compagnia crocieristica.

La replica dell'azienda

“Costa Crociere conferma che il Comando di Costa Favolosa è stato informato di un caso di presunta molestia sessuale relativa a due membri dell’equipaggio. Al momento della segnalazione, la nave era in navigazione verso il porto di Genova, dove era arrivata giovedì 9 ottobre mattina come da itinerario previsto. Secondo le procedure aziendali, sono state immediatamente avviate tutte le azioni necessarie per approfondire i fatti segnalati. Attraverso il suo Care Team, la Compagnia ha subito fornito massima assistenza alla collega che ha denunciato la presunta molestia. Il Comando della nave sta offrendo piena collaborazione e supporto alle attività investigative delle autorità preposte”, comunica l'azienda in una nota.

