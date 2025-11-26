Uccise il vicino a Santa Margherita, Frisinghelli resta condannato ai lavori di pubblica utilità

Si avvia alle battute finali la vicenda giudiziaria di Sergio Frisinghelli, l'artigiano e giardiniere che ad agosto 2023 ha ucciso il suo vicino di casa Alessio Grana a Santa Margherita Ligure.

La vicenda giudiziaria

Un dramma condominiale sfociato in tragedia, dopo mesi di tensioni e liti tra i due uomini, che ha tenuto banco nelle aule di giustizia per oltre due anni. In primo grado, la Procura aveva chiesto 9 anni e 4 mesi, la giudice Angela Maria Nutini però lo aveva condannato a due anni e 20 giorni per omicidio volontario derubricato in colposo per applicazione dell’articolo 55 cp (eccesso colposo in legittima difesa).