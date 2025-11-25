Pensava fosse il corriere, era l’ex: picchiata e minacciata nel giorno contro la violenza sulle donne

Una data simbolica, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, diventa teatro di un nuovo episodio di aggressività. In mattinata, una giovane donna è stata spintonata dal suo ex compagno proprio nell’appartamento dove vive.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, la vittima era in attesa di una consegna. Quando ha sentito suonare il citofono e la voce che annunciava "corriere", ha aperto il portone del palazzo senza sospetti. Pochi istanti dopo, bussano alla porta dell’appartamento: pensando fosse il fattorino, la donna ha aperto. Ad attenderla, invece, c’era l’ex compagno con il quale aveva chiuso la relazione.

L'uomo è scappato

L’uomo è entrato nell’abitazione e ha iniziato a spintonarla, urlando frasi minacciose, poi si è allontanato volontariamente. La donna, scossa, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura.



La donna è stata medicata sul posto dai militi de 118 ma ha rifiutato il ricovero dicendo di non sentirsela di affrontare il percorso ospedaliero.