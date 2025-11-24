Grossa perdita di gas a Campomorone, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Questa mattina, intorno alle 16, una consistente perdita di gas metano si è verificata al chilometro 99 della Strada Provinciale 5 del Passo della Bocchetta, nel territorio di Campomorone. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Italgas insieme ai vigili del fuoco di Genova e ai carabinieri della stazione di Ceranesi.
La causa della fuga di gas
La rottura, causata dai lavori di scavo di una squadra di operai che stava eseguendo interventi sulla rete, ha interessato un tubo di media pressione. Per motivi di sicurezza è stato necessario chiudere completamente la strada provinciale in entrambi i sensi di marcia, tra Campomorone e Voltaggio. Il traffico è stato deviato sulle viabilità secondarie, con forti disagi per chi deve raggiungere la Val Polcevera. I tecnici di Italgas stanno lavorando per riparare la condotta e mettere in sicurezza l’area.
