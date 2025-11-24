Grossa perdita di gas a Campomorone, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Immagine d'archivio

Questa mattina, intorno alle 16, una consistente perdita di gas metano si è verificata al chilometro 99 della Strada Provinciale 5 del Passo della Bocchetta, nel territorio di Campomorone. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Italgas insieme ai vigili del fuoco di Genova e ai carabinieri della stazione di Ceranesi.

La causa della fuga di gas