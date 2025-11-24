Le porta via pure la fede nuziale: truffatore arrestato sul Frecciarossa Rapallo-Napoli

Si era presentato come un carabiniere in borghese, con una giacca scura sulla quale la vittima 78enne aveva intravisto la scritta “carabinieri”. In realtà era Gennaro Cerqueto, 36 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Grazie a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Genova su richiesta del pm Federico Manotti, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Napoli-Barra e trasferito nel carcere di Poggioreale dopo un indagine dei militari di Rapallo.

Il colpo da 25mila euro

Il colpo risale al 10 ottobre scorso. La vittima, 78 anni, residente in una frazione sulle colline di Rapallo raggiungibile solo in auto e distante venti minuti dal centro, riceve una telefonata sul fisso di casa. Dall’altro capo del filo un uomo si qualifica come carabiniere e le comunica una notizia allarmante: la sua automobile sarebbe stata usata per una rapina in una gioielleria del centro. Per “scagionarla” è necessario verificare che i preziosi in suo possesso non siano parte del bottino. Le chiede di restare in linea e annuncia che a momenti arriverà un collega a ritirare “tutto l’oro e i contanti” per i controlli in caserma, con la promessa di restituirli entro mezz’ora. L’anziana, spaventata e convinta di parlare con le forze dell’ordine, consegna al finto carabiniere comparso alla porta: collane, bracciali, anelli, orecchini (molti con rubini, brillanti e turchesi), una fede maschile e 340 euro in contanti. L’uomo infila tutto in uno zaino nero, saluta e sparisce. Solo dopo ore la signora realizza l’inganno e chiama la figlia. Scatta immediatamente l’allarme. I carabinieri di Rapallo diramano la nota di ricerca e, grazie alle telecamere e alle testimonianze, ricostruiscono in tempo reale i movimenti del truffatore: a mezzogiorno sale su un taxi in piazza delle Nazioni a Rapallo, scende e va in stazione, binario 1, pronto a rientrare verso sud.

Il cerchio si chiude sul Frecciarossa Milano-Napoli.