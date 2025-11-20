Aggressione fallita in centro storico: accoltella il connazionale, ma il giubbotto di pelle salva la vittima

Momenti di paura per i residenti giovedì pomeriggio in vico Colalanza, nel centro storico genovese, dove uno spacciatore nordafricano è stato aggredito da un connazionale armato di coltello. L’attacco, per questioni di spaccio, è stato respinto grazie a un dettaglio decisivo: la vittima indossava un pesante giubbotto di pelle che ha bloccato la lama.

La scena vista dai residenti preoccupati

Secondo i testimoni, intorno alle 18 due uomini – entrambi di origine magrebina e sulla trentina – hanno iniziato a litigare animatamente in strada. La discussione è degenerata rapidamente: l’aggressore ha estratto un coltello ha cercato di sferrare un fendente al fianco sinistro della vittima. La punta della lama, però, è rimbalzata sul giubbotto di pelle, senza riuscire a penetrare. Il colpo è stato comunque violento: la vittima è caduta a terra dolorante, ma le ferite si sono rivelate solo superficiali; è stato soccorso dai militi della Croce Verde genovese.

La fuga dell'aggressore nei vicoli

L’aggressore ha tentato di colpire una seconda volta, ma alcuni residenti, allarmati dalle urla, hanno iniziato a gridare dalle finestre e uno di loro ha chiamato il 112. Sentendo arrivare le sirene, l’uomo armato di coltello si è dato alla fuga lungo i vicoli, dileguandosi prima dell’arrivo delle volanti.