Ex Ilva, Bucci e Salis a Roma il 28: "Vogliamo risposte per Genova"

"È andata bene, ci abbiamo lavorato parecchio in questi due giorni con molti contatti. Alla fine abbiamo trovato una soluzione che ha soddisfatto tutti. Aspettiamo l'incontro di venerdì prossimo. Vogliamo mettere sul tavolo soluzioni importanti per Cornigliano che prevedono tutte le possibilità per continuare a lavorare". Lo ha detto il governatore della Liguria Marco Bucci, al termine della riunione in prefettura a Genova dovce è stata ufficializzata la convocazione al Mimit per siscutere della sutuazione dell'ex Ilva. "La fabbrica è fondamentale per il nostro tessuto economico, vogliamo che cresca - ha detto Bucci -. Nell'attesa che la gara finisca con un compratore ben definito è essenziale che ci siano le condizioni per sostenere il mercato e il lavoro. Mi auguro adesso ci sia la scelta saggia di interrompere il presidio, quello che avevano chiesto lo hanno ottenuto"

Ex Ilva, Salis 'al Mimit incontro doveroso, aspettiamo risposte'

"Credo fose doveroso che il ministro incontrasse le istituzioni ma soprattutto i sindacati. Sono previsti due incontri: il primo riguarderà solo il Nord il secondo sarà anche con Taranto". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis uscendo dalal sala biblioteca della prefettura di Genova al termine dell'incontro con il prefetto Cinzia Torraco sulla convocazione del Mimit. "Credo sia molto importante che in questo momento si faccia quadrato attorno ai lavoratori e si sostenga quella che è una paura legittima" ovvero che "Genova vada verso la chiusura. Sarebbe un dramma sociale per questa città e non credo che sia neanche oossibile immaginarlo - ha sottolineato Salis -. Quello che chiediamo al ministro è che ci dica qual è il tipo di investimento che vuole per il polo di Genova. Vogliamo trattare il polo del Nord? Va bene anche quello - ha detto - ma ci aspettiamo che ci siano delle risposte che non prevedano il progressivo smantellamento dello stabilimento di Genova perché qua si produce banda stagnata, la latta che è è una eccellenza nazionale, e su questo bisogna investire. Non disarmare ma aumentare la produzione".