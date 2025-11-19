Ringhiera 'killer' nel B&B di via Caffaro, la procura apre un inchiesta sul turista morto

Dopo due rampe di scale ha trovato la morte. David Chamberlain ha perso la vita cadendo dalle scale di un B&B in via Caffaro. Erano circa le 20 di martedì sera quando il turista americano aveva appena accompagnato la moglie in sedia a rotelle dall'ingresso secondario fino al ballatoio dell'interno sette. Poi un inciampo, forse nella carrozzina e la caduta: l'uomo è stato proiettato verso la ringhiera di ferro delle scale del palazzo d'epoca, la balaustra ha ceduto e lui è precipitato per quattro piani, almeno dieci metri. Il volo nelle trombe delle scale e l'impatto, violentissimo e fatale. Tutto è successo in pochi minuti davanti agli occhi attoniti della moglie che è stata ricoverata in stato di schock.

L'inchiesta aperta dalla Procura

Ora la Procura vuole vederci chiaro sull'incidente e ha aperto un fascicolo per ora a carico di ignoti. I carabinieri, coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, indagano sulla manutenzione della ringhiera condominiale. Gli inquirenti vogliono capire se a causare il distacco della ringhiera sia stato il cattivo stato di manutenzione o l'impatto con il corpo del turista. Da chiarire anche il motivo della caduta: Chamberlain potrebbe avere avuto un malore oppure potrebbe avere messo male un piede e perso l'equilibrio. Anche per questo la pm nelle prossime ore disporrà l'autopsia.