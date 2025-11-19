Tamponamento in A7, lunghe code verso Milano

Giornata complicata per chi si sposta in autostrada, poco dopo le ore 7 di questa mattina sul tratto A7 tra lo svincolo Genova Bolzaneto e Busalla si è verificato un incidente tra più veicoli che viaggiavano in direzione di Milano. Le code hanno raggiunto fino a 5 km.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, tra cui un tir, intorno al km 125: fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Tuttavia, nel corso della mattina sono stati raggiunti i 5 km di code in direzione di Milano. Rallentamenti vengono già causati dai cantieri presenti sul tratto Bolzaneto - Busalla, tra il km 116 e 111 che impattano negativamente sul traffico autostradale.