Tamponamento in A7, lunghe code verso Milano

Nessun ferito grave ma disagi per chi viaggia in autostrada
32 secondi di lettura
di F. Ser

Giornata complicata per chi si sposta in autostrada, poco dopo le ore 7 di questa mattina sul tratto A7 tra lo svincolo Genova Bolzaneto e Busalla si è verificato un incidente tra più veicoli che viaggiavano in direzione di Milano. Le code hanno raggiunto fino a 5 km.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, tra cui un tir, intorno al km 125: fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Tuttavia, nel corso della mattina sono stati raggiunti i 5 km di code in direzione di Milano. Rallentamenti vengono già causati dai cantieri presenti sul tratto Bolzaneto - Busalla, tra il km 116 e 111 che impattano negativamente sul traffico autostradale.

