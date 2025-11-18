Turista muore cadendo nella tromba delle scale di un B&B

Una vacanza trasformata in tragedia per una coppia americana in visita a Genova. L’uomo, un 70enne, è precipitato nella tromba delle scale del b&b in via Caffaro, Leone X, che avevano scelto per passare la notte. Domani sarebbero ripartiti in crociera.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 al civico 31. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo sarebbe uscito dalla camera e, per cause ancora al vaglio, sarebbe inciampato, forse nella carrozzina della moglie, finendo contro la ringhiera del pianerottolo del quarto piano. La balaustra avrebbe ceduto sotto la violenza dell’impatto, facendo precipitare l’uomo nel vuoto per oltre dieci metri.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Croce Verde Genova e l’automedica del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La moglie è stata ricoverata per lo shock.

Le indagini

La dinamica appare al momento di natura accidentale, ma gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo Genova Centro, che stanno sentendo i testimoni, a partire da altri turisti del B&B. Sotto la lente degli inquirenti c’è anche il condominio del palazzo storico vincolato alle Belle Arti.