Sant’Ilario, turista incastra l’auto a noleggio nel vicolo

Davanti non passava, dietro non poteva fare retromarcia per la pendenza. Un turista straniero di circa 50 anni è così rimasto incastrato nel pomeriggio con una Fiat Panda presa a noleggio in uno dei strettissimi viottoli di Sant'Ilario. L’uomo, secondo i testimoni, stava seguendo il navigatore che lo indirizzava verso l'aurelia dopo aver visitato il quartiere sulle alture del Golfo Paradiso. Il GPS alla mano, ha imboccato senza esitare una stradina tra due muretti a secco nonostante fosse evidente che si stringeva man mano.
I soccorsi
Dopo poche decine di metri l’auto è rimasta bloccata. Risultato: chiamata al 112 e via vai di curiosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la Panda e riaccompagnare lo sventurato turista sulla strada principale.
