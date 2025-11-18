"La voglio per mio figlio": 70enne denunciato per stalking

Pensava che fosse la moglie perfetta per suo figlio, ma ha forzato troppo la mano. Atteggiamenti che per la procura hanno rappresentato il reato di stalking. Un 70enne incensurato del ponente ligure difeso dall'avvocato Chiara Coppa, è accusato di atti persecutori nei confronti di una giovane residente nello stesso quartiere. Dall’estate 2024 all’aprile 2025 l’avrebbe seguita per strada e tentato più volte di fermarla per parlarle, nonostante lei gli avesse ripetutamente detto di non essere interessata. "Volevo solo presentarle mio figlio" Secondo la difesa, però, dietro quei comportamenti insistenti non ci sarebbe stato alcun intento persecutorio o molestia sessuale, bensì il solo desiderio di far conoscere alla ragazza il proprio figlio, nella convinzione – radicata nella cultura del paese d’origine dell’uomo – che le famiglie possano ancora combinare i matrimoni. Stesso quartiere, incontri inevitabili? L’uomo e la donna abitano a poche centinaia di metri di distanza nello stesso rione: un dettaglio che, secondo la difesa, spiega in parte la frequenza degli incontri casuali. In diverse occasioni, però, il settantenne avrebbe aspettato la giovane lungo il suo tragitto abituale o l’avrebbe avvicinata direttamente in strada cercando di parlarle.

La paura della ragazza e la denuncia

Lei avrebbe respinto ogni avvicinamento chiedendogli di lasciarla in pace. Lui, stando alla ricostruzione difensiva, avrebbe continuato a insistere esclusivamente per poterle presentare il figlio, ritenuto "un bravo ragazzo" e possibile futuro marito.