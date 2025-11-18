Lastra di metallo cade dal palazzo di giustizia di Genova

Dopo l'amianto negli uffici della polizia giudiziaria cade una lastra metallica dal palazzo di giustizia di Genova. Per questo la polizia locale, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ha interdetto il marciapiede lungo tutto il perimetro dell'edificio. La lamiera è precipitata fortunatamente senza causare danni o ferire persone. È in corso anche il sopralluogo dei tecnici del Comune.

Via Pammatone è stata riaperta al traffico alle 16.