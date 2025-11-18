Dopo l'amianto negli uffici della polizia giudiziaria cade una lastra metallica dal palazzo di giustizia di Genova. Per questo la polizia locale, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ha interdetto il marciapiede lungo tutto il perimetro dell'edificio. La lamiera è precipitata fortunatamente senza causare danni o ferire persone. È in corso anche il sopralluogo dei tecnici del Comune.
Via Pammatone è stata riaperta al traffico alle 16.
Lastra di metallo cade dal palazzo di giustizia di Genova
18 secondi di lettura
di r.p.
Dopo l'amianto negli uffici della polizia giudiziaria cade una lastra metallica dal palazzo di giustizia di Genova. Per questo la polizia locale, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ha interdetto il marciapiede lungo tutto il perimetro dell'edificio. La lamiera è precipitata fortunatamente senza causare danni o ferire persone. È in corso anche il sopralluogo dei tecnici del Comune.
TAGS
Ultime notizie
- Dazi Usa, l'Europa cambia rotta: il dibattito alla Camera di commercio di Genova
- Sant’Ilario, turista incastra l’auto a noleggio nel vicolo
- La Regione spiega la nuova riforma della sanità al Villa Scassi. La risposta: "Bene il cambio, ma vogliamo rassicurazioni"
- "La voglio per mio figlio": 70enne denunciato per stalking
- Dati Arpal, in Liguria novembre caldo ma non da record: e ora arriva il freddo
- La ligure a Oslo (Norvegia): "Qui bambini e famiglia al primo posto, vita più facile"
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi