Doppia ricerca persona: a Sanremo una ragazza, a Luni un uomo di 66 anni

Notte di lavoro per i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Liguria. Dalla serata di lunedì è scattato l'allarme per la ricerca persona di un uomo di 66 anni che ha fatto perdere le sue tracce nella zona di Luni, al confine con la Toscana. Uscito la sera non è rientrato a casa, a quel punto è scattata la macchina dei soccori.

Situazione simile anche a Sanremo. In questo caso le ricerche riguardano una ragazza di 24 anni. La giovane ha fatto perdere le proprie tracce nel corso della serata.