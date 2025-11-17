Cronaca

Crolla un muro di contenimento a Bogliasco, due sfollati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona
di Aurora Bottino

Continua a creare problemi l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria tra sabato e domenica. Nella serata di domenica, infatti, si è verificato uno smottamento in via Sessarego, nel Comune di Bogliasco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, insieme al sindaco e la polizia locale.

Due persone sono state allontanate dalla loro abitazione 

A crollare è stato un muro di contenimento, che è franato nel giardino dell'abitazione sottostante. Due persone in via precauzionale sono state allontanate dalla loro abitazione. Non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ma è vietato il passaggio pedonale nella porzione di via interessata. 

