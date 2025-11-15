Tanta paura e diverse auto danneggiate. È il bilancio del crollo di un muraglione avvenuta in via Nicolosio da Recco, a Pegli, probabilmente avvenuto a causa delle forti piogge iniziate nella notte. Al momento non ci sarebbero persone ferite.
Crolla un muro di contenimento a Pegli, auto danneggiate e strada chiusa
È successo intorno alle 13 in via Nicolosio da Recco, sulle alture del quartiere di ponente
32 secondi di lettura
