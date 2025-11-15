Crolla un muro di contenimento a Pegli, auto danneggiate e strada chiusa

Tanta paura e diverse auto danneggiate. È il bilancio del crollo di un muraglione avvenuta in via Nicolosio da Recco, a Pegli, probabilmente avvenuto a causa delle forti piogge iniziate nella notte. Al momento non ci sarebbero persone ferite.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e la protezione civile. Il muro crollato sarebbe, secondo le prime informazioni, parte di una proprietà privata. Durante la frana i pezzi di cemento armato hanno tranciato i tubi del gas e i cavi elettrici: al momento infatti i servizi sarebbero interrotti.

La strada è chiusa al traffico, praticamente tagliata in due. Sulla carreggiata terriccio e sassi.