Cronaca

Torna alla homepage

Crolla un muro di contenimento a Pegli, auto danneggiate e strada chiusa

È successo intorno alle 13 in via Nicolosio da Recco, sulle alture del quartiere di ponente
32 secondi di lettura
di Au. B.
Foto di Nadea Rusnac da Facebook

Tanta paura e diverse auto danneggiate. È il bilancio del crollo di un muraglione avvenuta in via Nicolosio da Recco, a Pegli, probabilmente avvenuto a causa delle forti piogge iniziate nella notte. Al momento non ci sarebbero persone ferite.

I soccorsi 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e la protezione civile. Il muro crollato sarebbe, secondo le prime informazioni, parte di una proprietà privata. Durante la frana i pezzi di cemento armato hanno tranciato i tubi del gas e i cavi elettrici: al momento infatti i servizi sarebbero interrotti.
 
La strada è chiusa al traffico, praticamente tagliata in due. Sulla carreggiata terriccio e sassi.
 
 
 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook