Piove a Genova, in via XX spunta un ragazzo con pinne e costume da bagno

Pinne, costume e cuffia da piscina indossata: è così che un ragazzo quest'oggi si è divertito a percorrere via XX Settembre a Genova e ad attraversare la strada davanti agli occhi increduli dei passanti. Un classico esempio su come si possa prendere in giro questo clima pazzo, con temperature elevate, alta umidità e pioggia insieme, o forse uno scherzo acchiappa-clic in un giorno in cui invece la Liguria è seriamente interessata da una allerta gialla per temporali. Certo il video è divenuto subito virale, sui social e su Whatsapp, inoltrato e condiviso migliaia di volte.