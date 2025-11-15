Giampedrone: "Attenuazione nel pomeriggio ma dalla serata ancora forti piogge"
3 secondi di lettura
di Dario Vassallo
TAGS
Ultime notizie
- Giampedrone: "Attenuazione nel pomeriggio ma dalla serata ancora forti piogge"
- Incidente a Luni, auto contro cancellata: muore un ragazzo di 21 anni
- L'assessore Ferrante: "Sistema idrico in sofferenza ma torrenti lontani dalla soglia di guardia"
- Arpal, Grasso: "E' stata una notte di precipitazioni molto intense"
- Treni, sospesa la circolazione tra Cogoleto e Sestri Ponente oggi e domenica
- Tir incastrato in autostrada, traffico bloccato in A10 verso Genova
IL COMMENTO
Il nuovo Palasport, il vecchio stadio e l'invidia per Torino
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova