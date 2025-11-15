Gravissimo incidente questa mattina intorno alle 6.15 a Luni dove un’auto guidata da un giovane di 21 anni per motivi ancora da accertare è finita contro la cancellata della sede della Pubblica Assistenza in via Olmarello. Sono intervenuti i volontari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ragazzo ancora vivo ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano. Sul posto anche i Carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Incidente a Luni, auto contro cancellata: muore un ragazzo di 21 anni
Vano ogni tentativo di rianimarlo
di d.vass
