Tir incastrato in autostrada, traffico bloccato in A10 verso Genova

Un Tir con targa spagnola riverso sul fianco e rimasto incastrato, girandosi fino a occupare tutte le corsie per traverso sull'autostrada A10 Genova-Savona ha messo in tilt la viabilità questa mattina a partire dalle 8.45 circa: il traffico è bloccato per incidente sulla A10 verso Genova tra il bivio per la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce e Genova Pra'. Dalla A26 non è possibile prendere il bivio per Genova Voltri. L'incidente autonomo è avvenuto al km 11. Sul posto i Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata, non risultano feriti né altri mezzi coinvolti.

Un ferito lieve

Lievemente colpito il conducente del Tir di targa spagnola. Solo una piccola ferita al piede per l'autista del mezzo, che è in fase di medicazione sul posto. Arrivati sul luogo dell'incidente la Croce Oro di Sciarborasca e l'automedica da Savona.

Le code

Registrati dopo le ore 10.30 fino a 2 km di coda a partire da Arenzano verso Pra' in A10 verso Genova. All'interno del tratto chiuso la coda sta defluendo su una corsia. Sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce si registrano ripercussioni con coda tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova. Traffico bloccato all'altezza di Genova Pra' (aggiornamento delle ore 10.30).

Percorso alternativo

A causa del blocco autostradale, Il traffico proveniente da Savona, viene deviato obbligatoriamente sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce dove si registrano 2 km di coda, e attraverso la diramazione Predosa-Bettole può percorrere la A7 Serravalle-Genova verso Genova. In alternativa ai soli veicoli leggeri, è consigliato di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Pra' dopo avere percorso la statale 1 Aurelia.

Sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce è chiuso il bivio con la A10 Genova-Savona verso Genova, pertanto chi proviene dalla A26 sud deve percorrere la A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia, e uscire ad Arenzano dove è possibile utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Pra'.

(notizia in aggiornamento)