Blatte, assunzioni irregolari e carenze igieniche, chiusi due negozi nel centro storico di Genova

Carenza di igiene, presenza di blatte e dipendenti assunti irregolarmente. Per questi motivi sei attività commerciali del centro storico sono finite sotto la lente dei carabinieri della Compagnia Genova Centro, nell'ambito del servizio 'alto impatto' per il controllo del territorio.

Si tratta di tre attività di cucina d'asporto, un bar, un panificio e un minimarket: le verifiche dei militari hanno portato alla luce diverse violazioni alle norme igieniche e di sicurezza degli ambienti.

In particolare, in due esercizi commerciali è stata riscontrata la presenza di blatte e altri insetti infestanti: per questo motivo è scattata la chiusura totale di uno dei due negozi, sospesa invece la seconda attività poiché l'infestazione interessava soltanto l'area del deposito.

Inoltre, sono state riscontrate violazioni di diverse normative: da quanto emerso, gli alimenti venivano scongelati in maniera non corretta, i locali e l'attrezzatura non venivano puliti correttamente, infine non venivano rispettate diverse normative relative agli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

A queste irregolarità si aggiunge la presenza di lavoratori non regolarmente assunti, aspetto che ha aggravato la posizione dei titolari degli esercizi coinvolti. I vari interventi delle autorità hanno portato a numerose sanzioni amministrative per un totale di 20.500 euro