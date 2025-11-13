Abusi su nipotine per anni: 70enne a processo a Genova

Un uomo di 70 anni, originario della Sicilia, è finito sotto processo a Genova con l'accusa di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minore. Avrebbe abusato delle due nipotine, di 6 e 8 anni all'epoca dei primi episodi, durante le visite in Liguria dalla sua regione d'origine. I fatti, secondo la ricostruzione degli investigatori coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, sarebbero iniziati nel 2016 e protratti fino al 2023.
La denuncia della nipotina più piccola
A far scattare la denuncia è stata la seconda figlia, che ha confidato tutto alla madre. La donna ha immediatamente sporto querela, spingendo la procura ad aprire le indagini. Le due sorelle minorenni sono state ascoltate in incidente probatorio, fissando così le accuse contro l'anziano. Al termine degli interrogatori, il pm ha richiesto il rinvio a giudizio, accolto dal giudice.Nell'udienza odierna sono stati escussi come testimoni i familiari: i genitori delle vittime, l'ex moglie dell'imputato e alcuni zii. Il processo continua.
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema