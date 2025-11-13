Abusi su nipotine per anni: 70enne a processo a Genova

Un uomo di 70 anni, originario della Sicilia, è finito sotto processo a Genova con l'accusa di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minore. Avrebbe abusato delle due nipotine, di 6 e 8 anni all'epoca dei primi episodi, durante le visite in Liguria dalla sua regione d'origine. I fatti, secondo la ricostruzione degli investigatori coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, sarebbero iniziati nel 2016 e protratti fino al 2023.

La denuncia della nipotina più piccola