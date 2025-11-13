Morto a 14 anni in canoa, nuova perizia su rischi manovra e salvataggio mancato

Andrea Demattei ha perso la vita a 14 anni

È un'attesa carica di dolore e speranza quella che accompagna la mamma di Andrea Demattei, il 14enne morto per ipotermia in un drammatico incidente in canoa durante un'escursione sul fiume Entella a Chiavari. Per oltre due ore ha atteso la decisione della Corte di appello sul rinvo a giudizio dei due istruttori del ragazzo ma è arrivato un rinvio al prossimo 4 dicembre. Il motivo? Approfondimenti tecnici.

L'incidente alla foce dell'Entella a Chiavari

L'incidente risale al 16 gennaio 2023, quando Andrea partecipava a un'uscita organizzata con un gruppo di allievi. La canoa si è incastrata in un tronco e il ragazzo è rimasto con l'acqua all'altezza della vita. Nonostante i tentativi di soccorso, il 14enne non ce l'ha fatta. Da allora, la madre di Andrea non ha mai smesso di cercare risposte: "Siamo in un calderone in cui cerchiamo le responsabilità". Per la morte del ragazzo sono imputati sei vigili del fuoco (quattro della squadra di Chiavari e due sommozzatori arrivati da Genova), accusati per il ritardo nei soccorsi e le manovre sbagliate. L'inizio è fissato per il prossimo 11 dicembre, ma i giudici volevano unificare tutte le posizioni processuali in un solo procedimento. In attesa di sapere se dovranno andare a processo o meno ci sono anche due medici del 118 e in questo caso l'udienza è fissata al 28 novembre.

Le motivazioni del rinvio

Il rinvio dell'udienza odierna è stato motivato dalla necessità di ulteriori approfondimenti. Il consulente tecnico della Procura, Vincenzo Minenna, dovrà rispondere a due domande chiave. La prima: la manovra scelta dagli istruttori esponeva i partecipanti a un rischio elevato, considerando il livello di esperienza degli allievi, la loro forza fisica e la capacità di autocontrollo? Andrea, come molti coetanei, era alle prime armi con la canoa in fiume, e la famiglia contesta che gli istruttori non avessero gli strumenti adatti per un gruppo di principianti. "Puoi uscire senza avere due cime e una carrucola? Avrebbero dovuto avere quella che viene definita la responsabilità del padre di famiglia", dice la mamma di Andrea.