Imperia, laboratorio Arpal analizza per la prima volta campioni di 'funghetti psichedelici'

Tra le oltre 700 dosi di sostanze stupefacenti analizzate nel 2025 dal laboratorio Arpal di Imperia, per la prima volta sono stati consegnati due campioni di una particolare varietà di funghi allucinogeni, all'interno dei quali è stata individuata la presenza di psilocina, principio attivo dei cosiddetti 'funghi psichedelici'

I campioni vengono consegnati al laboratorio dalle Forze dell'Ordine: dal 1 gennaio al 31 ottobre 2025 il totale di campioni analizzati è stato di 775, per la determinazione quantitativa dei principi attivi THC, eroina, cocaina, MDMA (ecstasy) o per il riconoscimento qualitativo di sostanze sintetiche e farmaci: nel 50% dei casi si è trattato di analisi svolte direttamente per conto della Procura di Imperia.

L'hashish rimane la sostanza più diffusa

Anche nei primi dieci mesi del 2025, l’hashish resta la sostanza più diffusa con 436 campioni analizzati, pari al 56.3% del totale. Seguono cocaina con 151 (19,5%) e marijuana con 138 (17,8%).

In calo, invece, il numero di campioni contenenti eroina (7), mentre cresce il numero di farmaci e sostanze sintetiche sequestrate, le cosiddette "sostanze incognite”. Queste ultime comprendono materiali di origine ignota, sostanze da taglio o farmaci consegnati in confezione originale o in forma anonima.

Nuovi "funghetti" nelle nuove analisi

Nel mese di settembre 2025, per la prima volta, sono stati consegnati due campioni di funghi allucinogeni in cui è stata individuata la presenza di psilocina, principio attivo dei cosiddetti “funghi psichedelici”.

Il laboratorio segnala inoltre un aumento dei farmaci da banco e delle nuove droghe sintetiche, alcune delle quali recentemente inserite nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti: tra i principi attivi identificati tramite spettrometria di massa figurano farmaci noti come Pregabalin (Lyrica), Clonazepam (Rivotril), Tramadolo, Alprazolam (Xanax) e Fentanyl, oltre ad analgesici, anestetici e benzodiazepine.