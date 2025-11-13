Tenta il colpo ma rimane incastrato nel cancello, appeso per ore viene salvato dai pompieri

A tradirlo sono stati i jeans. Proprio l'orlo di del pantalone è rimasto incastrato in una delle punte metalliche del cancello del condominio di piazza Scio, alla Foce, che il giovane stava cercando di scavalcare. Era appena passata l'una di notte quando, a testa in giù, non è più riuscito a liberarsi.
I soccorsi
Appeso per ore, qualcuno lo ha notato e ha chiamato i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza Squadra Emergenze 3821, i vigili del fuoco e la polizia.
I pompieri, armati di grosse cesoie, hanno dovuto spaccare l'inferriata per poter raggiungere l'uomo, che sembrerebbe stesse tentando di introdursi nel palazzo a pochi passi dal mercato coperto della piazza. A quel punto è stato sollevato e consegnato alle cure dei sanitari che, stabilizzato, lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.
