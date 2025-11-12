Colpo di sonno al volante: ragazza si schianta contro un tir a Staglieno. Traffico in tilt

È di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di ieri in via Lungobisagno Istria, di fronte al cimitero di Staglieno. È successo qualche minuto dopo le tre di notte.

La dinamica

La ricostruzione del sinistro vede un van, guidato da una giovane donna, che viaggiava verso il centro città schiantarsi contro un tir che arrivava dalla direzione opposta. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'incidente si avvenuto per una sterzata improvvisata nel tentativo di schivare un altro camion che arrivava dalla stessa direzione.

I soccorsi

La causa sarebbe un colpo di sonno della ragazza, di circa 30 anni. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza della Squadra Emergenza 821 e l'automedica: la donna è stata intubata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Mattinata di caos traffico