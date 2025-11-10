Maxi-blitz antidroga: 20 indagati, smantellata banda della cocaina

Da è in corso una nuova maxi operazione anti spaccio per le vie della città di Genova dopo quella che aveva smantellato una rete di spaccio che da Sampierdarena portava la droga fino al centro storico. Sono più di 300 gli episodi di spaccio di cocaina nei vicoli, contestati a diciassette indagati.

L'operazione "Call and Drugs"

Diciassette indagati sono accusati di essere componenti di una associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, detenzione e vendita di sostanze stupefacente del tipo cocaina/crack. L'organizzazione ha avuto la disponibilità di autovetture per gli spostamenti degli spacciatori e per il trasporto e la consegna a domicilio della sostanza stupefacente, utenze cellulari utilizzate esclusivamente per l'attività di spaccio, luoghi utilizzati per lo stoccaggio, l’occultamento, preparazione e confezionamento della sostanza stupefacente.

Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di un cittadino

Sono stati accertati e contestati da parte della Procura della Repubblica oltre 300 episodi di acquisto e spaccio di sostanze stupefacente nell’ambito di 46 capi di imputazione. L’attività di spaccio si è svolta in varie aree della città di Genova (centro storico, Castelletto, Oregina, Marassi, Molassana, Sampierdarena) in un arco temporale tra aprile 2021 e dicembre 2023. L’attività di preparazione e confezionamento della sostanza stupefacente si è svolta in sette laboratori. L’indagine è iniziata a seguito della segnalazione di un cittadino e si è sviluppata attraverso attività – effettuate esclusivamente dalla polizia locale - di intercettazione, pedinamento, tracciamento dello spostamento dei veicoli nella disponibilità degli indagati, tra cui un taxi, utilizzato per effettuare numerosissime cessioni di droga, effettuate tramite consegne al domicilio dei consumatori.

Nel corso della indagine sono stati effettuati 11 arresti in flagranza e sequestrate varie tipologie di stupefacente (eroina, hashish, cocaina), nonchè oltre 30mila euro. Il Giudice per le indagini preliminari ha altresì emesso, su richiesta di questo Ufficio, un provvedimento di sequestro di somme di denaro, provento della attività di spaccio.