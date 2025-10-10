Cronaca

Torna alla homepage

Maxi operazione antidroga della polizia locale: oltre 80 agenti impegnati dall'alba

La situazione rispetto a stupefacenti e spaccio, soprattutto in determinati quartieri, è stata definita dalla sindaca Silvia Salis "oltre l'emergenza" durante il suo sopralluogo nel centro storico cittadino
29 secondi di lettura
di Au. B.

Maxi operazione antidroga a Genova dove dalle prime ore dell'alba sono impegnati oltre 80 agenti e l'unità cinofila in diverse aree della città per l'esecuzione di numerose misure cautelari.

Salis aveva definito la situazione "oltre l'emergenza" in quartieri come il centro storico

La situazione rispetto a stupefacenti e spaccio, soprattutto in determinati quartieri, è stata definita dalla sindaca Silvia Salis "oltre l'emergenza" durante il suo sopralluogo nel centro storico cittadino. 

(Notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 30 Settembre 2025

Droga e spaccio, Salis nel centro storico: "Oltre l'emergenza, il Governo deve fare la sua parte con i minori non accompagnati"

"Da inizio anno abbiamo accolto 400 minori non accompagnati, solo stanotte ne sono stati registrati altri 9, questo per dare l'idea di quale sia l'entità del tema. Deve aiutarci il governo, deve aiutarci il ministro Piantedosi" ha detto la sindaca di Genova