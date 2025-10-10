Maxi operazione antidroga della polizia locale: oltre 80 agenti impegnati dall'alba

Maxi operazione antidroga a Genova dove dalle prime ore dell'alba sono impegnati oltre 80 agenti e l'unità cinofila in diverse aree della città per l'esecuzione di numerose misure cautelari.
Salis aveva definito la situazione "oltre l'emergenza" in quartieri come il centro storico
La situazione rispetto a stupefacenti e spaccio, soprattutto in determinati quartieri, è stata definita dalla sindaca Silvia Salis "oltre l'emergenza" durante il suo sopralluogo nel centro storico cittadino.
(Notizia in aggiornamento)
