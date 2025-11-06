Controlli in un bar a Sampierdarena: spaccio di cocaina rosa, dose bianca nascosta nella cover del telefono

Notte di controlli mirati per la polizia di Stato nel quartiere di Sampierdarena. Intorno alle 2 del mattino, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fatto irruzione in un bar di via Sampierdarena, frequentato da una cinquantina di avventori, portando a un arresto per spaccio e a due segnalazioni amministrative per detenzione di stupefacenti.

Uno spacciatore ha tentato di liberarsi della cocaina rosa