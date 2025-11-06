Otto secondi che incastrano Cecere: "Dormivo a quell’ora", ma l’alibi era il dentista

Bastano otto secondi per far crollare 29 anni di bugie. In una telefonata del 2021, Annalucia Cecere si smonta da sola l’alibi, convinta che nessuno ascoltasse. Parla con l’amico Ermanno Favata, ripercorre la perquisizione del 6 maggio 1996 e scivola: "Ho detto: 'Dormivo a quell’ora'". Poi, accortasi del passo falso, corregge il tiro: "Però stavo per alzarmi… avevo il lavoro da Pendola". La pm Gabriella Dotto non ha dubbi: "È la prova regina. L’alibi è carta straccia". In aula, oggi, la parte civile – rappresentata dall’avvocata Sabrina Franzone per l’anziana madre di Nada Cella – ha ripreso la registrazione. Un colpo di scena che pesa sulla requisitoria.

La perquisizione e la bugia di Cecere

Nella telefonata la Cecere ripercorre quanto accaduto la mattina in cui subì la perquisizione e dice: "Perché da me qualle mattina erano venuti in dieci carabinieri, m'hanno messo sottosopra la casa". Dice che la mattina dell'omicidio dormiva, poi si accorge di quanto detto e aggiusta il tiro: 'Però stavo per alzarmi...perchè avevo il lavoro". La Cecere, anche nel riportare le domande che le rivolsero i carabinieri il giorno della perquisizione, si contraddice, scivola.

Il cortile interno e via Marsala, ancora un passo falso

Quando al telefono ricorda la domanda dei carabinieri "Ma non si era accorta di tutto il dispiego di polizia in via Marsala?", Cecere risponde: "Come potevo vederlo se io abitavo in un cortile interno? E via Marsala da qui non si vede, eh?". Non nega di essere stata a Chiavari e si contraddice ancora. Per l’accusa, era lì. La mendicante e altri testimoni l’hanno vista uscire dallo studio Soracco, sporca di sangue, e salire sul motorino.





Le richieste della parte civile