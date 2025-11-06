Coltello alla gola a Pontedecimo: fermati tre rapinatori, valigie pronte per la fuga

Resa dei contri tra tunisini, uno ferito al collo

È stata una notte di paura quella di ieri a Pontedecimo, dove un cittadino tunisino è stato aggredito e ferito al collo con un’arma da taglio durante una tentata rapina. A intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena, supportati dai militari delle stazioni di Bolzaneto e Sestri Ponente: in poche ore i tre presunti responsabili, tutti di origine marocchina, sono finiti in manette o sottoposti a fermo

Cosa è successo a Pontedecimo