Incidente in autostrada: tamponamento tra auto, furgone e camion, code in A26

Coda in A26: immagine d'archivio

Erano quasi le otto di mattina, nel pieno dell'ora di punta, quando sulla A26 Gravellona Toce si è registrato un incidente: a tamponarsi sono state un'auto, un furgone e un mezzo pesante. Ad avere la peggio l'autista di uno dei tre mezzi, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, poi trasportato all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero.

Un ferito trasportato in elicottero

Alle 7.53 la chiamata al 118: in autostrada, tra Ovada e il bivio che porta dalla A26 alla A10 in direzione sud, il tamponamento tra tre mezzi. Sul posto sono subito arrivati la Croce Verde Pegliese, i Volontari Soccorso di Fiumara, l'automedica Golf 5. Il ferito, un uomo, inizialmente giudicato in codice rosso, è stato poi portato al San Martino con l'elisoccorso Drago in codice giallo a causa del trauma subito. Non è in gravi condizioni.

Il traffico ha subito disagi nel corso della mattinata: si sono infatti raggiunti fino a 7 chilometri di coda in A26 tra Ovada e il bivio A26/A10. Intorno alle ore 10 l'incidente è stato risolto, la carreggiata liberata e lentamente i chilometri di coda hanno iniziato a scendere.