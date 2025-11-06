Paura a Sturla, odore allarma i cittadini: è una fuga di gas. Chiusa per ore via Isonzo

Paura nel quartiere di Sturla, a Genova, dove ieri sera via Isonzo è stata chiusa al traffico per una fuga di gas. A dare l'allarme sono stati i cittadini, che sentito il forte odore hanno chiamato il 112.

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Italgas. Erano le 22.30. Via Isonzo è stata chiusa all'altezza dell'incrocio con via Marras e dopo le prime verifiche sono stati avviati gli scavi per risalire alla tubatura danneggiata.

Dopo diverse ore di lavoro, via Isonzo è stata riaperta qualche minuto dopo le due di notte. Fortunatamente, non è stato necessario sgomberare edifici della zona.



