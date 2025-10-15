Imperia, due palazzine sgomberate per una fuga di gas

Questa mattina due palazzine sono state sgomberate a scopo cautelativo per due ore, dalle 9.30 alle 11.30, in seguito alla fuga di gas che ieri sera ha interessato via Argine Destro, a Imperia sulla quale stanno lavorando i tecnici. A breve dovrebbe concludersi il cosiddetto intervento "tampone" per la messa in sicurezza dell'impianto, e in giornata l'erogazione del gas dovrebbe tornare alla normalità.

Sopralluogo del sindaco Scajola

Italgas informa che l'evento è stato causato da una società estranea alla stessa impegnata in lavori sulla rete elettrica che ha danneggiato una condotta del gas. "I tecnici Italgas, tempestivamente intervenuti - si legge in una nota - hanno messo in sicurezza l'area e sono al lavoro per completare la riparazione del danno nel più breve tempo possibile. Al momento, date le condizioni dell'intervento, è stato possibile garantire la continuità del servizio alle utenze coinvolte". In mattinata, ha effettuato un sopralluogo il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

